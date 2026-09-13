Воздушная тревога объявлена в Крыму, Севастополе и Ростовской области

В трех южных регионах России сработала воздушная тревога Воздушная тревога объявлена в Крыму, Севастополе и Ростовской области

Москва13 сен Вести.Воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Крыма, Севастополя и Ростовской области. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям западного, южного и восточного районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится, в частности, в сообщении республиканского главка МЧС

Жителей Севастополя о воздушной атаке со стороны вооруженных формирований Украины предупредил губернатор Михаил Развожаев. Население Ростовской области оповестила региональная служба МЧС.

Ранее сообщалось, что 13 сентября при ударах ВСУ пострадали двое мирных жителей Севастополя, силы ПВО нейтрализовали 12 вражеских БПЛА.