В ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь уничтожены 12 беспилотников Развожаев: над территорией Севастополя ликвидированы 12 БПЛА ВСУ

Москва13 сен Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении очередной атаку ВСУ на город.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 12 БПЛА проинформировал глава города в MAX

Двое мирных граждан, находившихся во время воздушной тревоги на открытых пространствах, получили ранения. У женщины минно-взрывная травма. У мужчины - ранение конечности. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По предварительной информации, спасательная служба Севастополя зафиксировала возгорание небольшого участка травы в результате падения сбитого БПЛА в районе Андреевка. Пожарные работают на месте.