Москва13 сенВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении очередной атаку ВСУ на город.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 12 БПЛАпроинформировал глава города в MAX
Двое мирных граждан, находившихся во время воздушной тревоги на открытых пространствах, получили ранения. У женщины минно-взрывная травма. У мужчины - ранение конечности. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
По предварительной информации, спасательная служба Севастополя зафиксировала возгорание небольшого участка травы в результате падения сбитого БПЛА в районе Андреевка. Пожарные работают на месте.