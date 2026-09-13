В Севастополе при атаке ВСУ ранены два мирных жителя

Два мирных жителя Севастополя получили ранения в результате атаки ВСУ В Севастополе при атаке ВСУ ранены два мирных жителя

Москва13 сен Вести.Очередная атака ВСУ на Севастополь отражена, сообщил в MAX губернатор города Михаил Развожаев.

К сожалению, есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму говорится в сообщении

Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По предварительной информации, спасательной службой Севастополя зафиксировано возгорание небольшого участка травы в результате падения сбитого БПЛА в районе Андреевка. Пожарные работают на месте происшествия.

Всего в ходе отражения очередной атаки ВСУ ликвидированы 12 БПЛА, отметил Развожаев.