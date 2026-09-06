Москва6 сенВести.Расчеты средств противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.
По данным руководителя субъекта, сбиты три беспилотных летательных аппарата.
По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные раненияговорится в заявлении
Кроме, того произошли две детонации при ударе БПЛА о землю. Это произошло в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В многоквартирных домах и здании детского сада выбиты оконные стекла, шрапнель повредила автомобиль во дворах.