При атаке БПЛА в Севастополе пострадали две девочки-подростка и мужчина

Три человека получили осколочные ранения при атаке БПЛА в Севастополе При атаке БПЛА в Севастополе пострадали две девочки-подростка и мужчина

Москва6 сен Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

По данным руководителя субъекта, сбиты три беспилотных летательных аппарата.

По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения говорится в заявлении

Кроме, того произошли две детонации при ударе БПЛА о землю. Это произошло в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В многоквартирных домах и здании детского сада выбиты оконные стекла, шрапнель повредила автомобиль во дворах.