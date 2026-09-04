В Севастополе отражена атака ВСУ, ликвидированы семь беспилотников

В Севастополе ПВО сбила семь беспилотников, пострадавших нет В Севастополе отражена атака ВСУ, ликвидированы семь беспилотников

Москва4 сен Вести.В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные группы в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины сбили семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 7 вражеских беспилотников написал Михаил Развожаев

В результате ЧП никто не пострадал.

В садовом товариществе у Камышового шоссе на одном из участков зафиксирован пожар. В районе Радиогорки во дворе жилого дома нашли неразорвавшийся БПЛА. На местах работают сотрудники экстренных служб.

Глава города напомнил, что в случае обнаружения обломков или целого беспилотника нельзя приближаться к ним. Следует незамедлительно звонить по номеру 112.