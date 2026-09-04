Москва4 сенВести.В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные группы в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины сбили семь беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 7 вражеских беспилотниковнаписал Михаил Развожаев
В результате ЧП никто не пострадал.
В садовом товариществе у Камышового шоссе на одном из участков зафиксирован пожар. В районе Радиогорки во дворе жилого дома нашли неразорвавшийся БПЛА. На местах работают сотрудники экстренных служб.
Глава города напомнил, что в случае обнаружения обломков или целого беспилотника нельзя приближаться к ним. Следует незамедлительно звонить по номеру 112.