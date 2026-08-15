Развожаев сообщил об отражении новой атаки Украины на Севастополь

В Севастополе отражена новая воздушная атака ВСУ, сбиты 6 БПЛА Развожаев сообщил об отражении новой атаки Украины на Севастополь

Москва15 авг Вести.Севастополь подвергся новой атаке Вооруженных сил Украины. Она была отражена, о чем сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ написал он в своем канале в MAX

В настоящее время зафиксировано падение шести беспилотников в Гагаринском районе. Они не сдетонировали. Места их приземления оцеплены для проведения работ спецслужбами.

Развожаев подчеркнул, что в результате ликвидации боевой техники противника никто не пострадал.