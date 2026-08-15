Москва15 авгВести.Севастополь подвергся новой атаке Вооруженных сил Украины. Она была отражена, о чем сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУнаписал он в своем канале в MAX
В настоящее время зафиксировано падение шести беспилотников в Гагаринском районе. Они не сдетонировали. Места их приземления оцеплены для проведения работ спецслужбами.
Развожаев подчеркнул, что в результате ликвидации боевой техники противника никто не пострадал.