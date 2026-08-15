Развожаев: в Севастополе средства РЭБ посадили шесть беспилотников

Шесть БПЛА посажены в Гагаринском районе Севастополя средствами РЭБ Развожаев: в Севастополе средства РЭБ посадили шесть беспилотников

Москва15 авг Вести.Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, посадив без детонации шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, при атаке никто не пострадал.

Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о 6 БПЛА в разных частях Гагаринского района, которые были посажены средствами РЭБ и не сдетонировали проинформировал губернатор

В настоящее время спецслужбы проводят необходимые работы, места приземления аппаратов оцеплены.

Ночью Развожаев сообщил об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов.