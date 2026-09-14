Москва14 сенВести.Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Махачкалы (Уйташ) временно приостановили полеты на фоне объявленной на Северном Кавказе опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX
Ранее ночью 14 сентября на территории республик Северного Кавказа была объявлена опасность атаки БПЛА.
Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах семи городов, включая Сочи, Краснодар, Волгоград и Тамбов.