На Северном Кавказе временно закрылись три аэропорта Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы приостановили работу

Москва14 сен Вести.Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Махачкалы (Уйташ) временно приостановили полеты на фоне объявленной на Северном Кавказе опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX

Ранее ночью 14 сентября на территории республик Северного Кавказа была объявлена опасность атаки БПЛА.

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в аэропортах семи городов, включая Сочи, Краснодар, Волгоград и Тамбов.