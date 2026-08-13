На фоне беспилотной опасности введен запрет на полеты в аэропорту Краснодара

Аэропорт Краснодара закрылся на фоне беспилотной опасности На фоне беспилотной опасности введен запрет на полеты в аэропорту Краснодара

Москва13 авг Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Краснодара (Пашковский) на фоне объявленной на Кубани беспилотной опасности.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Ранее ночью 13 августа на территории Краснодарского края был введен режим беспилотной опасности. Угроза атаки украинских беспилотников касается, в том числе столицы Кубани, Новороссийска и курортных городов – Геленджика и Анапы.