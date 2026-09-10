Москва10 сенВести.В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Махачкалы (Уйташ) в целях безопасности введен временный запрет на полеты на фоне объявленной на Северном Кавказе тревоги из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в официальном канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, что ночью 10 сентября на территории Северного Кавказа введен режим опасности атаки БПЛА.