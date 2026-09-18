Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Краснодар Мэр Наумов: в Краснодаре звучит сирена - идет отражение атаки БПЛА

Москва18 сен Вести.В Краснодаре объявлена воздушная тревога в связи с отражением атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место. Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями в официальных источниках предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Пресс-служба Росавиации через платформу MAX оповестила, что в аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полеты.

Ранее 18 сентября стало известно, что ночью на подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских БПЛА.