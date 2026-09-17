Опасность атаки БПЛА объявлена на Северном Кавказе На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА

Москва17 сен Вести.Тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на Северном Кавказе. Об этом сообщил дагестанский республиканский главк МЧС России.

Опасность атаки по Республикам Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Возможны перебои мобильного интернета говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации в MAX, в аэропорту Махачкалы в целях безопасности временно запрещены полеты.