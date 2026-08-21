В Ставропольском крае сработала тревога из-за беспилотной опасности Тревога из-за беспилотной опасности сработала в Ставропольском крае

Москва21 авг Вести.Тревога из-за беспилотной опасности объявлена в нескольких районах Ставропольского края, включая столицу региона и Невинномысск. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 21 августа воздушная тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в нескольких регионах России, в числе которых Самарская и Астраханская области, а также Краснодарский край.