Ставропольский край столкнулся с беспилотной угрозой Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае

Москва29 авг Вести.На территории Ставропольского края, включая 11 районов, Невинномысск и столицу региона, объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе уточнил глава региона в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 29 августа режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен в нескольких регионах, в том числе в Мордовии, Нижегородской и Пензенской областях.