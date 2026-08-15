Москва15 авгВести.В Ставрополе, Невинномысске и еще 11 округах Ставропольского края объявлен режим "Беспилотная опасность". Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
При необходимости гражданам посоветовали звонить по телефону "112".