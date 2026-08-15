В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность В Ставропольском крае объявлен режим "Беспилотная опасность"

Москва15 авг Вести.В Ставрополе, Невинномысске и еще 11 округах Ставропольского края объявлен режим "Беспилотная опасность". Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе написал он в своем канале в мессенджере МАХ

При необходимости гражданам посоветовали звонить по телефону "112".