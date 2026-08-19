На Ставрополье беспилотная опасность действует в 11 округах и двух городах

На Ставрополье в 13 муниципалитетах объявлена беспилотная опасность На Ставрополье беспилотная опасность действует в 11 округах и двух городах

Москва19 авг Вести.В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность на территории Невинномысска, Ставрополя и 11 округов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере MAX.

Отмечается, что сигналы тревоги звучат в Андроповском, Апанасенковском, Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском, Петровском, Труновском, Шпаковском округах.

Уважаемые земляки! Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе написал Владимир Владимиров

Жителей и гостей региона призывают следить за сообщениями экстренных служб. При необходимости следует обращаться по единому номеру 112.