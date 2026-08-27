В Ставропольском крае объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае

Москва27 авг Вести.На территории ряда муниципалитетов Ставропольского края введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Беспилотная опасность объявлена на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

При этом глава Ставропольского края призвал следить за официальными сообщениями и рекомендовал при необходимости обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб 112.