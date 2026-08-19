Москва19 авг Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил население об опасности атаки вражеских дронов.

Тревога объявлена на территории 11 округов, а также в Невинномысске и Ставрополе. Информация об этом была размещена в канале главы субъекта в MAX в 7.15 по московскому времени.

Уважаемые земляки! Беспилотная опасность сказано в сообщении

В частности, под угрозой удара находятся Андроповский, Апанасенковский, Грачевский, Изобильненский, Ипатовский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоалександровский, Петровский, Труновский, Шпаковский округа.