Москва4 октВести.Ночью 4 октября аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи в пятый раз с начала суток временно приостановил полеты.