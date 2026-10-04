В аэропорту Внуково введены ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию В аэропорту Внуково введены ограничения на полеты

Москва4 окт Вести.Ночью 4 октября аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи в пятый раз с начала суток временно приостановил полеты.