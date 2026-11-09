Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию Аэропорт Внуково начал ограниченно принимать и отправлять самолеты

Москва9 ноя Вести.В целях безопасности аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты в ограниченном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 9 ноября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Домодедово на фоне введенного на территории Подмосковья режима беспилотной опасности.