Москва9 нояВести.В целях безопасности аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты в ограниченном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее 9 ноября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Домодедово на фоне введенного на территории Подмосковья режима беспилотной опасности.