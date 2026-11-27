Аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию В районе аэропорта Внуково ограничено использование воздушного пространства

Москва27 ноя Вести.Столичный аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении ведомства в MAX

Пассажиров предупреждают о возможных корректировках расписанию и рекомендуют уточняют статус рейса с помощью онлайн-табло воздушной гавани.