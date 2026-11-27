Москва27 нояВести.Столичный аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в Росавиации.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.
Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в заявлении ведомства в MAX
Пассажиров предупреждают о возможных корректировках расписанию и рекомендуют уточняют статус рейса с помощью онлайн-табло воздушной гавани.