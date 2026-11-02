Москва2 нояВести.Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Информацию он опубликовал 2 ноября, в понедельник, в 22.03 в мессенджере МАХ.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписал пресс-секретарь ФАВТ
В расписании рейсов возможны изменения, пассажирам рекомендуется следить за статусом с помощью онлайн-табло.