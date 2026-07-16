Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и выпускает самолеты по согласованию

Аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать самолеты по согласованию Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и выпускает самолеты по согласованию

Москва16 июл Вести.В столичном аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

На аналогичный режим работы переведены также аэропорты Внуково и Домодедово на фоне введенного в Московской области режима беспилотной опасности.