Москва16 июлВести.В столичном аэропорту Шереметьево в целях безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства на платформе MAX
На аналогичный режим работы переведены также аэропорты Внуково и Домодедово на фоне введенного в Московской области режима беспилотной опасности.