Два украинских БПЛА уничтожены над подмосковной Истрой

Над подмосковной Истрой уничтожены два украинских БПЛА Два украинских БПЛА уничтожены над подмосковной Истрой

Москва16 ноя Вести.В небе над подмосковной Истрой силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 2 (обновлено в 23.58 15 ноября) БПЛА противника отметила она в своем канале на платформе MAX

При этом Витушева предупредила, что в округе сохраняется режим опасности БПЛА, введенный вечером 15 ноября, и призвала местных жителей к бдительности.