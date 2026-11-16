Москва16 нояВести.В небе над подмосковной Истрой силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.
Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 2 (обновлено в 23.58 15 ноября) БПЛА противникаотметила она в своем канале на платформе MAX
При этом Витушева предупредила, что в округе сохраняется режим опасности БПЛА, введенный вечером 15 ноября, и призвала местных жителей к бдительности.