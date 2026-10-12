Москва12 октВести.Глава муниципального округа Истра Московской области Татьяна Витушева сообщила об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 2 БПЛА противника

написала она в мессенджере MAX

Беспилотная опасность, которая была объявлена в округе примерно за час до этого, сохраняется, предупредила Витушева.

Она обратилась к жителям с просьбой быть бдительными и неукоснительно соблюдать меры безопасности.