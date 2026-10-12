Силы ПВО уничтожены два беспилотника над подмосковной Истрой

Два беспилотника сбиты над Истрой Силы ПВО уничтожены два беспилотника над подмосковной Истрой

Москва12 окт Вести.Глава муниципального округа Истра Московской области Татьяна Витушева сообщила об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 2 БПЛА противника написала она в мессенджере MAX

Беспилотная опасность, которая была объявлена в округе примерно за час до этого, сохраняется, предупредила Витушева.

Она обратилась к жителям с просьбой быть бдительными и неукоснительно соблюдать меры безопасности.