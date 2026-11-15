Москва15 нояВести.В муниципальном округе Истра в Московской области действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.
Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасностьнаписала Татьяна Витушева
Она призвала граждан быть внимательными и строго соблюдать меры безопасности.
Отдельно Витушева напомнила, что категорически запрещено выкладывать кадры и обсуждать в социальных сетях работу противовоздушной обороны. Эти сведения читает и анализирует противник, чтобы проводить диверсии. От этого напрямую зависит безопасность людей, подчеркнула глава округа.