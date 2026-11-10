Москва10 ноя Вести.В муниципальном округе Истра Московской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность написала Татьяна Витушева

Она попросила жителей не терять бдительность и четко выполнять требования безопасности. Витушева отдельно подчеркнула: выкладывать кадры работы ПВО и обсуждать ее в соцсетях нельзя - противник читает и анализирует такие материалы, в том числе готовя диверсии. Глава округа отметила, что это вопрос критической важности - от этого напрямую зависит безопасность.