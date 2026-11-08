Москва8 нояВести.На территории Московской области в Истринском округе введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Татьяна Витушева.
В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасностипредупредила глава округа в своем канале на платформе MAX
При этом Витушева призвала не публиковать кадры работы систем ПВО в социальных сетях, поскольку этими сведениями может воспользоваться противник для осуществления диверсионной деятельности.