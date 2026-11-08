Беспилотная опасность объявлена в Подмосковье На территории Подмосковья объявлена беспилотная опасность

Москва8 ноя Вести.На территории Московской области в Истринском округе введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Татьяна Витушева.

В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила глава округа в своем канале на платформе MAX

При этом Витушева призвала не публиковать кадры работы систем ПВО в социальных сетях, поскольку этими сведениями может воспользоваться противник для осуществления диверсионной деятельности.