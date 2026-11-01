На территории Подмосковья введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен на территории Подмосковья

Москва1 ноя Вести.На территории Подмосковья, в частности в Истринском округе, введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности проинформировала руководитель в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что ночью 1 ноября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в столичном аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.