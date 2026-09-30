В Московской области ввели режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Подмосковье

Москва30 сен Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории подмосковного округа Истра. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила она в своем канале на платформе MAX

В ночь на 30 сентября Росавиация ограничила полеты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.