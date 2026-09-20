Витушева: в подмосковной Истре объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Московской области

Москва20 сен Вести.Вечером 20 сентября в подмосковной Истре объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

В настоящий момент объявлена беспилотная опасность отметила Витушева в мессенджере МАХ

Глава округа призвала жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в помещении до завершения опасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября в Истре обломки беспилотника повредили многоквартирный дом, никто не пострадал.