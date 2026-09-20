Москва20 сенВести.Вечером 20 сентября в подмосковной Истре объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
В настоящий момент объявлена беспилотная опасностьотметила Витушева в мессенджере МАХ
Глава округа призвала жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в помещении до завершения опасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября в Истре обломки беспилотника повредили многоквартирный дом, никто не пострадал.