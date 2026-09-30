Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничили полеты Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва30 сен Вести.Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале на платформе MAX

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, в настоящее время приостановили полеты аэропорты Пензы, Сочи и Саратова. В этих регионах объявлен режим беспилотной опасности.