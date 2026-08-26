Ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Жуковского и Саратова

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Жуковского и Саратова

Москва26 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта ввели в аэропортах Домодедово, Жуковского и Саратова, сообщили в Росавиации. Информация была опубликована 26 августа в канале МАХ.

Аэропорт Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте, опубликованном в 01.19 по московскому времени

Спустя десят минут аналогичная информация поступила относительно аэропорта Саратова.

По данным ведомства, причиной введения ограничений стала необходимость обеспечения безопасности полетов. О сроках действия принятых мер не сообщается.