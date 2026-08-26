Три российских аэропорта возобновили работу Ограничения сняты в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский

Москва26 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковского, сообщили в Росавиации. Информация была опубликована 26 августа в канале МАХ в 03.32 по московскому времени.

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте

По данным ведомства, причиной введения ограничений стала необходимость обеспечения безопасности полетов. О сроках действия принятых мер не сообщается.