Москва19 авгВести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта ввели в аэропортах Домодедово и Оребнбурга, сообщает Росавиация. Информация была опубликована утром 19 августа в канале МАХ.
Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, написанном в 04.09 по московскому времени
Аналогичная информация через 3 минуты была опубликована по Оренбургу.
В Росавиации заявили, что введение ограничений должно способствовать безопасности полетов.