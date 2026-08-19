Росавиация: в аэропортах Домодедово и Оренбурга ввели временные ограничения

Ограничения на полеты ввели в двух российских аэропортах Росавиация: в аэропортах Домодедово и Оренбурга ввели временные ограничения

Москва19 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта ввели в аэропортах Домодедово и Оребнбурга, сообщает Росавиация. Информация была опубликована утром 19 августа в канале МАХ.

Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, написанном в 04.09 по московскому времени

Аналогичная информация через 3 минуты была опубликована по Оренбургу.

В Росавиации заявили, что введение ограничений должно способствовать безопасности полетов.