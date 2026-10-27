В Подмосковье объявили беспилотную опасность Беспилотную опасность объявили в Подмосковье

Москва27 окт Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Московской области, в частности, в Истринском округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила руководитель округа в своем канале на платформе MAX

Ранее 27 октября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими службами.