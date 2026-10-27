В аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Внуково

Москва27 окт Вести.В аэропорту Внуково в целях безопасности ограничены полеты самолетов, из-за чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, в настоящее время полностью приостановлены полеты в аэропортах Сочи и Калуги. Дополнительные ограничения действуют в аэропорту Геленджика.