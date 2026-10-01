На территории Подмосковья объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в подмосковной Истре

Москва20 окт Вести.На территории Московской области в Истринском округе введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила она в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 20 октября Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.