Режим беспилотной опасности введен на территории Московской области В подмосковной Истре введен режим беспилотной опасности

Москва3 ноя Вести.В округе Истра на территории Московской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила руководитель муниципального округа Истра в своем канале на платформе MAX

Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.