Москва3 нояВести.В округе Истра на территории Московской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасностипредупредила руководитель муниципального округа Истра в своем канале на платформе MAX
Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.