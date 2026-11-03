Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово

В аэропортах Внуково и Домодедово ограничили полеты Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово

Москва3 ноя Вести.В аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на полеты самолетов, что может привести к изменению расписания авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В пресс-служба Росавиации пояснили, что решение принято в целях безопасности.