Москва3 нояВести.В аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на полеты самолетов, что может привести к изменению расписания авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В пресс-служба Росавиации пояснили, что решение принято в целях безопасности.