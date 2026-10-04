Аэропорты Внуково и Домодедово снова перешли на работу по согласованию

В районе аэропортов Внуково и Домодедово ввели ограничения Аэропорты Внуково и Домодедово снова перешли на работу по согласованию

Москва4 окт Вести.По данным Росавиации, аэропорты Внуково и Домодедово снова перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Мера связана с тем, в районе авиагаваней ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении ведомства в MAX

В Росавиации предупредили, что в расписании рейсов Внуково и Домодедово возможны корректировки. Пассажирам рекомендовано проверят статусы рейсов через онлайн-табло аэропортов.