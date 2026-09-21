Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово

В аэропортах Внуково и Домодедово ограничили полеты Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово

Москва21 сен Вести.В столичных аэропортах Внуково и Домодедово в целях безопасности ограничены полеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX

Ранее сообщалось, что вечером 20 сентября на территории Московской области был введен режим беспилотной опасности.