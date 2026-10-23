Росавиация снова ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово

В аэропортах Внуково и Домодедово вновь ограничены полеты Росавиация снова ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово

Москва23 окт Вести.В столичных аэропортах Внуково и Домодедово вновь введены ограничения на полеты, из-за чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в канале ведомства на платформе MAX

В течение 23 октября Внуково и Домодедово работали в ограниченном режиме несколько раз. Дважды в аэропортах полностью приостанавливались полеты.