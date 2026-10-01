В Подмосковье объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена на территории Подмосковья

Москва8 окт Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Московской области, в частности, в Истринском округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила она в своем канале на платформе MAX

При этом Витушева призвала не публиковать кадры и не обсуждать работу систем ПВО в социальных сетях, поскольку эту информацию отслеживает противник для осуществления диверсионной деятельности. "Это критически важно, от этого зависит наша безопасность", - подчеркнула глава муниципального округа Истра.