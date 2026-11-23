Москва23 нояВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Московской области, в частности, в Истринском округе. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Татьяна Витушева.
Внимание, уважаемые жители и гости муниципального округа Истра. В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасностипредупредила глава округа в своем канале на платформе MAX
При этом Витушева призвала жителей в целях безопасности не публиковать кадры и не обсуждать работу систем противовоздушной обороны в социальных сетях.