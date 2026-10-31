Москва31 октВести.В муниципальном округе Истра Московской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.
Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасностьнаписала Татьяна Витушева
Она призвала граждан быть бдительными и строго соблюдать меры безопасности. Витушева отдельно напомнила, что категорически запрещено публиковать кадры и обсуждать работу ПВО. Противник читает и анализирует эти материалы, в том числе для осуществления диверсий.