Жителей Истры предупредили о беспилотной опасности В подмосковной Истре объявили беспилотную опасность

Москва31 окт Вести.В муниципальном округе Истра Московской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность написала Татьяна Витушева

Она призвала граждан быть бдительными и строго соблюдать меры безопасности. Витушева отдельно напомнила, что категорически запрещено публиковать кадры и обсуждать работу ПВО. Противник читает и анализирует эти материалы, в том числе для осуществления диверсий.