Глава Истры предупредила жителей о беспилотной опасности В подмосковной Истре объявили беспилотную опасность

Москва13 окт Вести.На территории муниципального округа Истра объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность написала Татьяна Витушева

Она напомнила гражданам о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Витушева подчеркнула, что нельзя публиковать кадры и обсуждать работу систем противовоздушной обороны в соцсетях. Противник может читать и анализировать эти данные для осуществления диверсий. Глава округа отметила, что критически важно соблюдать эти правила, поскольку от них зависит безопасность жителей.