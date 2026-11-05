В Подмосковье объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в подмосковной Истре

Москва5 ноя Вести.На территории Подмосковья в Истре введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! В настоящий момент объявлена беспилотная опасность. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности предупредила руководитель округа в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 5 ноября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и выпускает самолеты со согласованию с соответствующими службами.