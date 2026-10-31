В небе над Истрой уничтожили один украинский беспилотник Расчеты ПВО ликвидировали украинский дрон над округом Истра

Москва31 окт Вести.Над муниципальным округом Истра в Подмосковье дежурные расчеты ПВО уничтожили один украинский дрон. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева в мессенджере MAX.

Внимание, уважаемые жители и гости округа! Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 1 БПЛА противника написала Татьяна Витушева

Она предупредила, что опасность атаки беспилотников сохраняется, а также призвала граждан быть бдительными и строго соблюдать меры безопасности.