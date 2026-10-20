Москва20 октВести.За последние 24 часа в небе над территорией Псковской области уничтожены несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА противника! Благодарю всех, кто принимал участие в боевой работе, особенно личный состав региональных подразделений по противодействию БПЛАнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он напомнил, что приближаться к частям сбитых дронов опасно для жизни. В случае их обнаружения необходимо немедленно обратиться в оперативные службы.