Ведерников: за сутки в Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА ВСУ

Несколько украинских беспилотников сбили в небе над Псковской областью Ведерников: за сутки в Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА ВСУ

Москва20 окт Вести.За последние 24 часа в небе над территорией Псковской области уничтожены несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки в небе Псковской области нейтрализовано несколько БПЛА противника! Благодарю всех, кто принимал участие в боевой работе, особенно личный состав региональных подразделений по противодействию БПЛА написал глава региона в мессенджере МАХ

Он напомнил, что приближаться к частям сбитых дронов опасно для жизни. В случае их обнаружения необходимо немедленно обратиться в оперативные службы.